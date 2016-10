ORF 3 03:55 bis 05:30 Komödie Stella di Mare - Hilfe wir erben ein Schiff! D, A 1999 2016-10-22 15:00 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Familie Prantner scheint vom Pech verfolgt. Friedrich steht in den Trümmern seines neuen Tonstudios, Nina verliert den Arbeitsplatz in einem Modesalon. Doch plötzlich flattert ein Brief vom Notar ins Haus. Die Prantners haben geerbt. Ein Schiff. Im fernen Grado. Doch die erträumte Yacht entpuppt sich als alter Fischerkahn. Die Stimmung ist am Nullpunkt. Während man in Grado überlegt, was denn zu tun sei, brennt in Wien auch noch die Wohnung ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erwin Steinhauer (Friedrich Prantner) Ulrike Beimpold (Nina Prantner) Theresa Böhler (Marie Prantner) Veronica Csarmann (Sophie Prantner) Corinne Cléry (Mariangela) Beatrice Frey (Nelly) Götz Spielmann (Vermittler) Originaltitel: Stella di Mare - Hilfe wir erben ein Schiff Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ulli Schwarzenberger Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Anna Lauvergnac

