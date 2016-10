Schweiz 1 03:55 bis 05:10 Diskussion Arena Das heilige Land Das heilige Land CH 2016 Stereo HDTV Merken Die Christen stellen die klare Mehrheit in der Schweiz: Knapp 70 Prozent der Bevölkerung sind Katholiken, Protestanten oder gehören anderen christlichen Glaubensgemeinschaften an. Aber ist die Schweiz deshalb auch ein christliches Land, das seine Identität und seine christlichen Werte bewahren muss? Oder verrennt sich CVP-Präsident Pfister bei der vermeintlichen Verteidigung des Abendlandes - und führt einen Kreuzzug gegen die Angehörigen anderer Religionen? Unter dem Eindruck des islamistischen Terrors und einer unsicheren Welt wird zunehmend hitziger über Identität und Werte diskutiert. Wieso traut sich kaum jemand mehr, die Schweiz "christlich" zu nennen, obwohl das Kreuz auf der Fahne prangt? Und: Wieso will der Nationalrat die Burka verbieten, obwohl kaum jemand sie trägt? Jonas Projer begrüsst dazu in der "Arena": - Gerhard Pfister, Präsident CVP, Nationalrat CVP/ZG - Rosmarie Quadranti, Nationalrätin BDP/ZH - Cédric Wermuth, Nationalrat SP/AG - Walter Wobmann, Nationalrat SVP/SO. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Gäste: Gäste: Gerhard Pfister (Präsident CVP, Nationalrat CVP/ZG), Rosmarie Quadranti (Nationalrätin BDP/ZH), Cédric Wermuth (Nationalrat SP/AG), Walter Wobmann (Nationalrat SVP/SO) Originaltitel: Arena

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 470 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 280 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 200 Min. Daybreakers

Horrorfilm

ProSieben 03:40 bis 05:20

Seit 70 Min.