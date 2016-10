Schweiz 1 00:35 bis 03:10 Katastrophenfilm Flammendes Inferno USA 1974 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Duncan Enterprises eröffnet in San Francisco einen 137 Stockwerke hohen Wolkenkratzer; zu seiner Zeit das höchste Gebäude der Welt. Die Party steigt mit zahlreichen Prominenten, darunter Firmeneigentümer Jim Duncan (William Holden), dessen Tochter Patty (Susan Blakely) und ihr Mann Robert Simmons (Richard Chamberlain), Bürgermeister Robert Ramsay (Jack Collins) samt Gattin Sheila (Sheila Allen), Senator Gary Parker (Robert Vaughn), Architekt Doug Roberts (Paul Newman) mit Lebensgefährtin Susan Franklin (Faye Dunaway), Duncans PR-Chef Dan Bigelow (Robert Wagner) und der angebliche Wertpapierhändler Harlee Claiborne (Fred Astaire). Zur Eröffnung wird dann die gesamte Beleuchtung eingeschaltet, was im Technikraum zu einem Kurzschluss führt und die Hauptgeneratoren zum Ausfall bringt. Architekt Roberts findet heraus, dass Duncans Schwiegersohn Simmons, der für die elektrischen Installationen verantwortlich war, minderes Material benutzt hat, um Kosten zu sparen. Doch sein Schwiegervater sieht die Sache gelassen und lässt die Party im 135. Stock beginnen. Dann gibt es in einem Lagerraum im 81. Stock einen Kurzschluss, wodurch ein Feuer entsteht. Dieses wird erst entdeckt, als Roberts mehrere Verteilerkästen im Gebäude checkt. Die Feuerwehr wird alarmiert. Als sich die Feuerwehrmänner auf den Weg machen, schwant ihnen Böses, denn die Fahrt führt zum "gläsernen Turm", der sich rasend schnell in eine Feuerhölle zu verwandeln droht. Feuerwehrchef O'Hallorhan (Steve McQueen) verlangt zunächst, dass alle Partygäste vom Promenadenraum ins Erdgeschoss evakuiert werden. Doch Firmenchef Duncan zögert, woraufhin die Zeit knapp wird. Der Brand weitet sich schneller aus als erwartet. Als dann die Aufzüge ausfallen und gar abstürzen sowie die Treppenhäuser durch Brandexplosionen unpassierbar werden, sind die Gäste gefangen. Rettungsversuche per Helikopter scheitern wegen zu starken Windes. Und eine Evakuierung per Rettungsgondel auf ein benachbartes Gebäude gerät zum Fiasko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve McQueen (O'Hallorhan) Paul Newman (Doug Roberts) William Holden (James Duncan) Faye Dunaway (Susan Franklyn) Fred Astaire (Harlee Claiborne) Richard Chamberlain (Roger Simmons) Robert Vaughn (Senator Gary Parker) Originaltitel: The Towering Inferno Regie: John Guillermin, Irwin Allen Drehbuch: Stirling Silliphant Kamera: Joseph Biroc, Fred J. Koenekamp Musik: John Williams, Joel Hirschhorn, Al Kasha Altersempfehlung: ab 16