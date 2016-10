Schweiz 1 10:35 bis 12:15 Dokumentation Die Entscheidung: Clinton vs. Trump USA 2016 Stereo HDTV Merken Am 8. November 2016 entscheiden die Vereinigten Staaten von Amerika, wer als Nachfolger von Barack Obama ins Weisse Haus einzieht: Hillary Clinton oder Donald Trump. In einem 90-minütigen "DOK"-Spezial analysiert der amerikanische Filmemacher Michael Kirk die beiden Topkandidaten. Es gibt wohl keine zwei Präsidentschaftskandidaten in der modernen Geschichte, die so polarisieren wie Hillary Clinton und Donald Trump. Der mehrfach ausgezeichnete Journalist und Autor Michael Kirk blickt in seiner Dokumentation "Die Entscheidung: Clinton vs. Trump" hinter die lauten Schlagzeilen, welche den Wahlkampf der beiden Kandidaten dominiert haben. Er hat nachgeforscht, woher sie kommen, hat ihren Führungsstil hinterfragt und die Gründe, weshalb sie ins Weisse Haus wollen. Kirk geht der Frage nach, welche Momente im Leben von Clinton und Trump prägend waren - anhand von Interviews mit den Menschen, die sie am allerbesten kennen: Freunde, Familie, politische Insider und Gegner sowie Medienschaffende und Berater. Seine Recherche gibt neue Erkenntnisse und Einblicke zu einem Zeitpunkt, wo sich die beiden Kandidaten immer noch einen erbitterten Wahlkampf liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Choice 2016