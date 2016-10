Schweiz 2 14:10 bis 15:00 Serien Revenge Entführung USA 2014 2016-10-22 05:30 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Ben mithörte, wie Veronica die Wahrheit über Emily Thorne gestanden hat, stellt er Jack zur Rede. Die beiden wollen zusammenspannen, um Malcolm Black das Handwerk zu legen. In Blacks Gewalt versuchen Victoria und Emily, David und Jack einen Hinweis zum Ort ihrer Gefangenschaft zukommen zu lassen. David hat versucht, Malcolm mit fingierten Tonaufnahmen vorzugaukeln, dass seine Tochter noch am Leben ist. Als dieser dennoch von Kates Tod erfährt, will er Emily vor Davids Augen töten. Derweil findet Nolan ein Schlupfloch in Louises Vormundschaft, das ihr zu ihrer Freiheit und ihrem Vermögen verhilft. Im Gegenzeug setzt die Mutter Louise mit dem Motiv, weshalb sie sich an Louises Medikamenten zu schaffen machte, erneut unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Karine Vanasse (Margaux LeMarchal) Brian Hallisay (Ben Hunter) Originaltitel: Revenge Regie: John Scott Drehbuch: Christopher Fife Kamera: Cynthia Pusheck Altersempfehlung: ab 12