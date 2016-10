NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 605 Triumph der Vernunft D 2013 Untertitel HDTV Live TV Merken Die Gesangssolistin Marta Kuleva leidet an Heiserkeit, wegen der sie bereits einen Arzt konsultiert hat. Dieser attestierte Marta psychische Ursachen und empfahl ihr eine Auszeit. Mit dem bevorstehenden Konzert im Gewandhaus Leipzig hofft sie, nun wieder richtig durchstarten zu können. Doch zwei Tage vor der Premiere versagt ihre Stimme erneut. Ihr Kollege, der Pauker Tom Kremer, empfiehlt Marta die Sachsenklinik. Dr. Roland Heilmann kann zunächst auch keine körperliche Ursache finden, außer dass die Heiserkeit unmittelbar an Anspannungszustände und damit steigenden Blutdruck gekoppelt ist. Tom, der sich in Marta verliebt hat, steht ihr bei. Bei einer weiteren Untersuchung stellt Roland ein Aortenaneurysma fest, das auf Martas Stimmbandnerv drückt. Ihr linkes Stimmband ist dadurch gelähmt. Nur eine Operation könnte Martas Stimme retten. Doch sie will unbedingt das Konzert singen und weist sowohl Rolands ärztlichen Rat als auch Toms liebevolles Bitten zurück. Arzu Ritter versucht, Dr. Niklas Ahrend aus dem Weg zu gehen. Doch statt dies zu akzeptieren, teilt er sie mit einer List für eine gemeinsame Nachtschicht ein. Dr. Kathrin Globisch, Niklas' Schwester, durchschaut ihn und wäscht ihm gehörig den Kopf. Sie treibt Niklas derart in die Enge, dass er beichtet, mit Arzu geschlafen zu haben. Kathrin ist geschockt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marta Yaneva (Marta Kuleva) Grégoire Gros (Tom Kremer) Alexander Bandilla (Oskar Schillinger) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jakob Schäuffelen Drehbuch: Inka Fromme Kamera: Bernhard Wagner, Christoph Poppke Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia