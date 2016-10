Silverline 00:30 bis 02:05 Actionfilm Scorpion F 2007 20 40 60 80 100 Merken Angelo ist der "Scorpion ". Sein Leben ist das Thai-Boxen, bis er bei einer Schlägerei seinen Herausforderer tötet. Es war ein Unfall, doch Angelo muss hinter Gitter. Nach der Entlassung aus dem Knast ist er am Boden, seine Boxkarriere scheint am Ende zu sein. Dann macht ihm der einflussreiche Wettkartellboss Markus ein verlockendes und zugleich gefährliches Angebot: Er soll bei brutalen und illegalen Untergrundkämpfen für ihn in den Ring steigen, mit der Aussicht, damit viel Geld zu verdienen. Zögerlich willigt Angelo ein. Doch dann lernt er Virgine kennen, und diese Begegnung verändert sein Leben. Durch sie wird sein Kampfgeist wieder geweck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clovis Cornillac (Angelo) Francis Renaud (Marcus) Karole Rocher (Virginie) Caroline Proust (Léa) Philippe Bas (Patrick) Olivier Marchal (De Boers) Tony Mpoudja (Moïse) Originaltitel: Scorpion Regie: Julien Seri Drehbuch: Cédric Jimenez, Julien Seri, Sylvie Verheyde Kamera: Michel Taburiaux Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 18