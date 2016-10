Silverline 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Claypot Curry Killers MAL 2011 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit ihren drei Töchtern betreibt Mrs. Chew ein florierendes Restaurant. Besonders beliebt bei der Kundschaft ist die Spezialität des Hauses: Selbst gemachtes Curry nach einem geheimen Familienrezept. Niemand ahnt, was die spezielle Zutat ist, die das Curry so unwiderstehlich lecker macht. Nacht für Nacht begibt sich die älteste und schönste Tochter auf die Jagd nach Männern, die sie verführt, ermordet und zusammen mit ihrer Mutter und ihren Schwestern zu Curry-Fleisch verarbeitet. Die Familie tut alles, um sich und ihr schreckliches Geheimnis zu schützen. Jeder, der der Familie zu nahe kommt oder einem Mitglied der Familie schaden möchte, ist dazu bestimmt, im Kochtopf zu landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pearlly Chua (Mrs. Chew) Debbie Goh (Xi Xi) Mandy Chen (Xi Yu) Olivia Kang (Xi Mei) Steve Yap (Dr. Cheong) Jeff Chin (Master Chow) Elvis Chin (Michael) Originaltitel: Claypot Curry Killers Regie: James Lee Drehbuch: James Lee Musik: Pete Teo Altersempfehlung: ab 18