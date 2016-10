NDR 00:25 bis 00:50 Show Deich TV Die Fischkopp-Comedy D 2004 16:9 Live TV Merken Komisch by nature ist das Prädikat für die lakonischen Szenen und trocken Sketche, die sich in loser Abfolge um die skurrilen Charaktere eines fiktiven Dorfes an der Nordseeküste drehen. Raubeinig, wortkarg, cool, aber immer liebenswert: So sind die Polizisten Kurt (Matthias Komm) und Gunnar (Frank Thomé), der Eiländer Holger (Oliver Krüdener), der Werkstattbesitzer und Rocker Volker (Tetje Mierendorf), die Krabbenpulerinnen Jutta (Katja Brügger) und Dora (Carolin Spieß), das alte Ehepaar Luzie (Siegrid Michalsky) und Gerhard (Rolf Peters), der Arbeitssuchende Horst (Oliver Törner) und seine Sachbearbeiterin Annika (Tina Eschmann), Fischbudenbesitzerin Gerda (Isabella Grothe), Taxifahrer Heinz (Nils Holst) und andere. Wer hier zu viel Sabbelwasser getrunken hat, wie etwa der aufdringliche und völlig unwitzige Witzeerzähler Kalli (Michael Lott), der fällt schon sehr, sehr unangenehm auf. Dann doch viel lieber: nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken! Und vor allem gilt: nur keine Hektik!!! "Deich TV": Das ist waschechte norddeutsche Comedy von Fischköppen für Fischköppe! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deich TV