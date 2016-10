Servus TV 00:25 bis 01:20 Serien Hell on Wheels Schuld und Sühne USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Als eine Gruppe Maskierter in Cheyenne eintrifft, kommt es zur Schießerei. Dabei wird Bohannon von der Bande gefangen genommen und verschleppt. Sein Plan droht zu scheitern, mit den Bauarbeiten so schnell wie möglich die nächste Stadt zu erreichen. Elam versucht daraufhin alles, die Arbeiter zu motivieren und Bohannons Vorgabe einzuhalten. Ein Unterfangen, das sich äußerst schwierig gestaltet... Free-TV-Premiere der dritten Staffel der packenden Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Common (Elam Ferguson) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Kasha Kropinski (Ruth) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Bill Gierhart Drehbuch: John Wirth, Reed Steiner Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 16