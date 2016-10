Servus TV 00:15 bis 01:10 Dokumentation Österreichische Kabarett-Legenden Helmut Qualtinger A 2016 2016-10-22 17:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Schonungslos und radikal hielt Helmut Qualtinger Zeit seines Lebens anderen Menschen den Spiegel vors Gesicht. Für einen handfesten Skandal sorgte in "Der Herr Karl" (1961) seine Entlarvung des Nachkriegs-Durchschnittsbürgers als Mittäter und Mitläufer des Nationalsozialismus. Zu Meilensteinen der österreichischen Kabarett-Geschichte zählen die bis heute legendären "Travnicek-Dialoge" und Sketche mit Gerhard Bronner, Carl Merz und Louise Martini, ebenso wie die Lieder vom "Gschupftn Ferdl", "Der Halbwilde" und "Der Papa wird 's schon richten". Für den Auftakt der neuen Sendereihe "Österreichische Kabarett-Legenden" konnte Regisseur Rudi Dolezal Qualtingers Sohn Christian zu einem TV-Interview überreden. Weiters sind in dem Porträt zu erleben: Gerhard Bronner (jahrelanger Bühnen-Partner, Autor der größten Qualtinger-Hits und Weggefährte), Heinz Marecek (Schauspieler und Freund), Georg Biron (Qualtinger-Biograph), Werner Schneyder (Kabarettist, Freund und Wegbegleiter), Ulrike Leitner (Kabarett-Spezialistin und Buchautorin), Werner Rosenberger (Kabarett-Experte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kabarett-Legenden Regie: Rudi Dolezal