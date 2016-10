Servus TV 22:25 bis 23:20 Serien Mord kennt keine Grenzen Terror GB, F 2013 2016-10-21 03:40 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Merken Start des packenden Serienhits: Im Servicebereich des Eurotunnels wird eine Frauenleiche entdeckt, die exakt auf der Grenze zwischen Frankreich und Großbritannien platziert wurde. So beginnen die Ermittlungen des britischen Cops Karl Roebuck (Stephen Dillane) und der französischen Polizeibeamtin Elise Wassermann (Clemence Poesy). Das Opfer wird zunächst als eine vermisste französische Politikerin identifiziert, doch bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass dies nur zum Teil stimmt. Die Leiche wurde nämlich aus zwei Opfern zusammengesetzt. Um den perfiden Mordfall lösen zu können, müssen beide Länder zusammenarbeiten - was sich als große Herausforderung herausstellen soll... Preisgekrönte Adaption der Erfolgsproduktion "Die Brücke - Transit in den Tod", die 2014 mit dem französischen Globe de Cristal-Award und einem International Emmy Award ausgezeichnet wurde und im Pay-TV sämtliche Einschaltrekorde brach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Charlotte Atkinson (The Girl) Tobi Bakare (Chuks Akinade) Jeanne Balibar (Charlotte Joubert) Tom Bateman (Danny Hillier) Sigrid Bouaziz (Cécile Cabrillac) Mathieu Carriére (Alain Joubert) Originaltitel: The Tunnel Regie: Dominik Moll Drehbuch: Ben Richards Kamera: Jean-François Hensgens Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 16