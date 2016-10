Servus TV 22:15 bis 00:15 Krimi Under Suspicion - Mörderisches Spiel F 2000 Nach dem Buch von John Wainwright 2016-10-21 01:55 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Puerto Rico findet der angesehene Rechtsanwalt Hearst (Gene Hackman) eine Kinderleiche und meldet dies der Polizei. Kommissar Benezet (Morgan Freeman) nimmt ihn in die Zange. Bei den anschließenden Ermittlungen zieht Hearst zunehmend den Verdacht auf sich. Ist er etwa selbst der Täter? "Under Suspicion - Mörderisches Spiel" von Stephen Hopkins ist eine subtile Studie über Psychoterror, die von den großartigen Leistungen der beiden Hauptdarsteller Gene Hackman und Morgan Freeman lebt. Ebenfalls dabei: Monica Bellucci und Thomas Jane! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Hackman (Henry Hearst) Morgan Freeman (Captain Victor Benezet) Thomas Jane (Detective Felix Owens) Jacqueline Duprey (Maria Rodriguez) Pablo Cunqueiro (Detective Castillo) Miguel Ángel Suárez (Superintendent) Luis Caballero (Paco Rodriguez) Originaltitel: Under Suspicion Regie: Stephen Hopkins Drehbuch: W. Peter Iliff, Tom Provost Kamera: Peter Levy Musik: BT Altersempfehlung: ab 12