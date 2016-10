Servus TV 13:50 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Merken Herriot ist gerade zurück aus dem erholsamen Familienurlaub, da muss er auch schon für Farnon einspringen, der nun auf Reisen geht. Um jedoch nicht sofort die Urlaubsstimmung zu verlieren, beschließt Herriot, sich in der Praxis außergewöhnlich zu kleiden. Als der Hund von Mrs. Ridge überfahren wird und das Pferd "Jackpot" eine dringende Behandlung benötigt, ist es hingegen vorerst vorbei mit der Ruhe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Andrea Gibb (Deirdre McEwan) Veronica Smart (Emma) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Tony Virgo Drehbuch: Brian Finch Kamera: Laurie Rush Musik: Johnny Pearson