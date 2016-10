Sky Bundesliga 19:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: Bundesliga Hamburger SV - Eintracht Frankfurt, 8. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Obwohl der HSV gut 60 Minuten in Unterzahl spielen musste, entführte er mit dem 0:0 einen Zähler aus Gladbach. HSV-Coach Markus Gisdol lobte, dass sein Team "90 Minuten lang die Disziplin gehalten" habe und fand den Punkt "nicht unverdient". Eine gehörige Portion Glück war aber auch dabei, schließlich kommt es selten vor, dass ein Gegner zwei Elfmeter vergibt. Um gegen die Eintracht den ersten Saisonsieg zu feiern, wird es nicht reichen, die Disziplin zu halten, da müssen die Hamburger auch offensiv mehr zeigen. Dennis Diekmeier ist optimistisch, dass das gelingt: Das Spiel in Gladbach "wird uns einen Push geben", glaubt der Abwehrspieler. Moderation: Michael Leopold, Experte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold