Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - SV Darmstadt 98, 7. Spieltag Dank "Glück" und "Willen" kam der FSV Mainz vor der Länderspielpause mit einem Punkt aus Wolfsburg zurück. Trainer Martin Schmidt war "nicht unzufrieden" mit dem 0:0, weil es für seine Jungs das siebte Spiel in 21 Tagen war, er "in erster Linie zum ersten Mal zu null spielen" wollte und die 05er ihren soliden Mittelfeldplatz festigten. Auch der Gast aus Darmstadt holte vor der Pause per 2:2 gegen Bremen einen Zähler und ist zufrieden. "Wir kommen Schritt für Schritt voran. Es entwickelt sich", erklärt Manager Holger Fach. Der Außenseiter scheint auch im zweiten Jahr Bundesliga konkurrenzfähig genug, um vom Klassenerhalt träumen zu dürfen.