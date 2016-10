Sky Bundesliga 07:45 bis 09:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Na also, es geht doch! Der 1. FC Nürnberg schießt sich langsam aber sicher aus dem Tabellenkeller. Gegen Union Berlin holten die Franken ihren zweiten Liga-Sieg in Folge. Mit dem 2:0-Endstand gegen "Eisern Union" sah FCN-Coach Alois Schwartz nun auch endlich Fortschritte in Sachen Defensiv-Arbeit: "Sie scheinen wieder verinnerlicht zu haben, dass man nicht nur mit den Augen verteidigt und Begleitschutz geben kann." Das Verinnerlichte wollen die "Clubberer" jetzt auch in Karlsruhe zeigen. Der KSC tritt indessen nach seinem 1:1-Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf tabellarisch auf der Stelle. Setzen die Badener ausgerechnet gegen den FCN zum Höhenflug an? Kommentar: Jürgen Schmi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

