Kabarett Mitternachtsspitzen Aus dem Wartesaal am Dom unter dem Kölner Hauptbahnhof D 2016

Zu Gast bei Jürgen Becker: Urban Priol, Max Uthoff und Mathias Tretter

Gerade feierte Deutschland seinen Nationalfeiertag und gedachte der Wiedervereinigung. Jürgen Becker und seine "Mitternachtsspitzen"-Crew Wilfried Schmickler, Uwe Lyko und Susanne Pätzold haben all das erst einmal sacken lassen, um jetzt mit ihren Gästen einen satirisch-kritischen Blick auf die viel beschworene Einheit im Land zu werfen.

Da kommt Urban Priol gerade recht, trägt sein Bühnenprogramm doch den Titel "Jetzt. - schon wieder aktueller". Breaking News, Live-Ticker, Morgen-Magazin, Mittags-Magazin: Stets am Puls der Zeit liefert er täglich aktuelle Updates, verwandelt virtuos brandneue Nachrichten in aberwitzige Pointen und meint zu seinem Programm: "Manchmal erkenne ich es am Abend selbst nicht wieder."

"Wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke", hat Max Uthoff festgestellt. Das beweist er regelmäßig in der ZDF-Sendung "Die Anstalt" und seinen Bühnenprogrammen. Knochentrocken, mit sarkastischem Charme und zugleich rundum tiefenentspannt präsentiert der Münchner auch in den "Mitternachtsspitzen" wieder seine ebenso blitzgescheiten wie unterhaltsamen Analysen.

Mathias Tretters aktuelles Bühnenprogramm heißt "Selfie". Darin geißelt er sprachgewaltig den Zwang zur medialen Selbstinszenierung in den digitalen Medien, der längst alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst habe. Ein Zitat: "Es werden Selbstporträts ins Netz gestellt, die Kate Moss und George Clooney aussehen lassen wie fränkische Jugendherbergseltern."

Ein ausführliches analoges Selbstporträt liefert wieder Herbert Knebel (Uwe Lyko) mit den Dönekes aus seinem Ruhrpottrentner-Leben, in die Welt der Schönen, Mächtigen und Reichen entführt ein "Überschätztes Paar der Weltgeschichte", Susanne Pätzold schlüpft in die Rolle einer weiblichen Führungspersönlichkeit, und "Hipster" Wilfried Schmickler vermeldet erneut Abgründiges und Absurdes aus Deppendorf.

Moderation: Jürgen Becker
Gäste: Urban Priol, Max Uthoff, Mathias Tretter