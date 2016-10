SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Proteen / Filmbeitrag: Grünzeug - Der Luisenpark in Mannheim / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Basteln und Dekorieren - Stimmungsvolle Lichterkette mit Origami - Würfeln D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Proteen Mit Marlen Dürrschnabel, Floristmeisterin Wir alle kennen die Rose als Königin der Blumen, in Afrika allerdings sieht die Königin der Blumen ganz anders aus. Marlen Dürrschnabel hat sie mitgebracht: die Protea. Filmbeitrag: Grünzeug Der Luisenpark in Mannheim Der Mannheimer Luisenpark ist bekannt als eine der schönsten Parkanlagen Europas. Eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt und großzügige Landschaften machen den besonderen Reiz aus. Mehr als 1,2 Millionen Besucher im Jahr wissen dies zu schätzen. Hier wird Wissen über Tiere und Pflanzen vermittelt und man setzt sich für den Natur- und Artenschutz ein. Die Experten von "Grünzeug" gehen auf gärtnerische Entdeckungstour. Volker Kugel hilft, Gartenprobleme zu lösen und Gartenbauingenieurin Heike Boomgaarden ist in den schönsten Privatgärten der Pfalz unterwegs. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Basteln und Dekorieren: Stimmungsvolle Lichterkette mit Origami - Würfeln Mit Karolin Happel, Designerin aus Kehl Karolin Happel, Designerin aus Kehl, zeigt heute eine Dekorationsidee, wie man mit wenig Aufwand zuhause stimmungsvolle Gemütlichkeit zaubern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Marlen Dürrschnabel (Floristmeisterin), Karolin Happel (Designerin aus Kehl) Originaltitel: Kaffee oder Tee