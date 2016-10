SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat Unterwegs im Königsland D 2016 2016-10-21 03:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das Königsland - wer kennt es, wer weiß, wie groß es ist und wer überhaupt als König hier regiert? Es ist ein fast unbekanntes Land mitten in der Pfalz, ein Land voller Wald, ein Land voller Geheimnisse. In seiner Mitte liegt ein Berg, umringt von ein paar Dörfern: der Königsberg. Sogar eine kleine Stadt liegt am Fuße dieses Berges. Ihr Name klingt wie aus einem alten Märchen: Wolfstein. Und märchenhaft sind sie wirklich manchmal, die Geschichten, die Anna Lena Dörr auf ihrer Expedition durch das Königsland entdeckt. Geschichten von Königen und Herrschern über ganz eigene Reiche. Es sind Könige der Lüfte und der Tiefe darunter, Könige im Pferdestall und Könige der Menschlichkeit. Sogar ein echter King ist dabei: ein Stephen King, der sich nach vielen Reisen im Königsland niedergelassen hat, so wie manch anderer - Menschen, die herausgefunden haben, dass es leicht ist, ein König zu sein, hier im Königsland. Warum das so ist, das will Anna Lena Dörr auf einer ganz besonderen Expedition in dieses vergessene Land selbst erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Lena Dörr Originaltitel: Expedition in die Heimat