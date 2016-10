n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Projekt XXL - Nashörner ziehen um GB 16:9 HDTV Merken Spitzmaulnashörner sind mittlerweile vom Aussterben bedroht. Wegen ihrer wertvollen Hörner werden sie von Wilderern noch immer gejagt und getötet. Um den Bestand zu schützen, sollen fünf Spitzmaulnashörner aus Südafrika quer über den Kontinent in ein Reservat nach Sambia transportiert werden. In speziellen Fracht-Flugzeugen treten die tonnenschweren Tiere die 1500 Kilometer lange Reise an. Die n-tv Dokumentation folgt dem Expertenteam in das neue Zuhause für die bedrohten Nashörner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Mega Move - Rhinos