RTL II 23:55 bis 00:50 Mysteryserie The Walking Dead Anruf USA 2012 2016-10-21 Nachdem sie im Haus des Governors eine makabre Entdeckung gemacht hat, verlässt Michonne die Stadt. Andrea zweifelt noch am selben Abend, ob ihre Entscheidung, in Woodbury zu bleiben, wirklich so gut war - eine grausame Veranstaltung lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Im Gefängnis erholt sich die Gruppe von dem Kampf gegen die Zombies - und Rick trauert um Lori. Blind vor Wut, stürmt er noch einmal allein in den von Zombies überlaufenen Gefängnistrakt, bewaffnet mit einer Axt. Plötzlich klingelt dort ein Telefon... Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Angela Kang Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18