RTL II 23:00 bis 23:55 Mysteryserie The Walking Dead Leben und Tod USA 2012 2016-10-21 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV Michonne misstraut dem Governor immer mehr. Sie beschließt, Woodbury wieder zu verlassen. Im Hof des Gefängnisses hingegen werden Rick und die anderen von angreifenden Zombies überrascht. Jemand scheint das Tor geöffnet zu haben! Weitere Beißer werden durch die plötzlich einsetzende Gefängnissirene angelockt. Beim Versuch, die Sirene abzustellen, wird einer aus der Gruppe von einem Zombie gebissen - und bei Lori setzen die Wehen ein... Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) Emily Kinney (Beth Greene) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Guy Ferland Drehbuch: Sang Kyu Kim Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18