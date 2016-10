RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Family Stories Hilfe - Ich bin kuscheltiersüchtig! (1) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 41-jährige Hausfrau Doreen besitzt über 900 Stofftiere und möchte am liebsten täglich neue dazu kaufen. Ihr Mann Peter (41) und ihre Tochter Karo (21) sind mittlerweile genervt und besorgt, denn Doreen gibt für ihre Stofftiere viel zu viel Geld aus. Als Doreen das Geld für Karos Geburtstagsgeschenk für Stofftiere ausgibt, scheint die Situation zu eskalieren. Peter will die Stofftiere beseitigen, doch Doreen weiß dies mit allen Mitteln zu verhindern. Die Fronten sind verhärtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories