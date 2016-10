RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Odette (32) und Sabine (49) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Odette (32) könnte kaum glücklicher sein. Seit 18 Jahren hat sie mit Sven (36) ihren Traummann an ihrer Seite, seit zehn Jahren sind die beiden verheiratet. Während Familienvater Sven mit seinem Job in einer Glasfabrik den Hauptanteil zur Familienkasse beiträgt, ist Odette als Kellnerin fleißig. Bei der Erziehung ihrer Wunschkinder Jens (11), Gina-Maria (9) und Michelle (3) sind sich die Eltern einig. Odette hat außer ihrer Arbeit in einer Pizzeria noch einen kleinen Nebenjob: Im hauseigenen Kartenzimmer legt sie mehrmals in der Woche Karten. Die 49-jährige Sabine fühlt sich in der Partymetropole Berlin zu Hause. Gemeinsam mit Ilona (47) und deren zwei Kindern Leon (12) und Jeanette (17), hat sie der konservativen Lebensführung abgeschworen und will Party und Spaß erleben. Die gelernte Kosmetikerin muss dafür leider - genauso wie Freundin Ilona - auf Hartz IV zurückgreifen, aber für Wochenenden im Partyrausch reicht es. Für die Blondine zählt vor allem eins: eine gehörige Portion Sex-Appeal. Sabine ist bereits stolze Herausgeberin eines Erotikkalenders, in denen sich nicht nur Freundin Ilona, sondern auch andere Frauen um die 50 ablichten ließen. Denn für Sabine ist klar: Das Alter entscheidet noch lange nicht über die erotische Ausstrahlung einer Frau. Jetzt tauschen die partylustige Sabine und die glücklich verheiratete Odette für einige Tage die Familien. Auf beide Frauen wartet eine spannende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch