RTL II 08:00 bis 09:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Schlaftrunken / Lass laufen D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der 40-jährige Benno befürchtet, dass jemand immer wieder heimlich in seine Wohnung kommt und ihn bestiehlt. Wenn er morgens in seinem Portemonnaie nachschaut, fehlt auch meistens Geld. Außerdem hat der alleinerziehende Vater Angst um seine Töchter Mara (17) und Jolina (16), die bei ihm wohnen. Benno hat den Hausmeister im Verdacht und das Ehepaar Wolloscheck soll dem unguten Spuk endlich ein Ende setzen. Danach wendet sich Ivonne an die Detektei Stahl. Seit einem sexuellen Übergriff in einem Park, traut sich die 29-Jährige kaum noch aus dem Haus. Nicht nur ist der Täter noch auf freiem Fuß, er hat auch schon zum wiederholten Male in dem Park zugeschlagen. Pamela Sommer und Sebastian de Beer haben keine weiteren Hinweise und sie müssen darauf warten, dass der Täter erneut eine Frau angreift. Pam mimt notgedrungen den Lockvogel und es beginnt ein äußerst riskanter Einsatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

