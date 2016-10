Super RTL 21:40 bis 23:10 Trickfilm Die Drachenjäger F, LUX, D 2008 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Wir befinden uns in ferner Zukunft. Die Erde, so wie sie heute ist, gibt es nicht mehr. Die Menschen und Tiere leben auf kleinen Steininseln, die ziellos durch das All treiben. Als wäre das nicht schon schlimm genug, haben sich auch noch die Drachen zu den Herrschern dieses chaotischen Reichs aufgeschwungen. Sie jagen den Menschen Angst und Schrecken ein. Der schlimmste aller Drachen, der Weltenfresser, ist nach langen Jahren erwacht und will alles um sich herum vernichten. Das darf nicht geschehen! Der Führer der Menschheit, Lord Arnold, wendet sich in seiner Not an die bekannten Drachenjäger Gwizdo und Lian-Chu. Sie sollen den Weltenfresser unschädlich machen. Leichter gesagt, als getan. Ausgerechnet die kleine Nichte des Lords, die tapfere Zoe, schließt sich den Jägern an. Sie will ihr Reich retten. Und so begeben sich die drei Helden auf eine abenteuerliche Reise durch verlassene Städte, wilde Wälder und über reißende Flüsse. Der Weltenfresser ist den Jägern stets dicht auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Tobias Meister (Lian Chu) Sven Plate (Gwizdo) Klaus Sonnenschein (Lord Arnold) Farina Flebbe (Zoe) Tilo Schmitz (Fat John) Originaltitel: Chasseurs de dragons Regie: Arthur Qwak, Guillaume Ivernel Drehbuch: Arthur Qwak, Frédéric Lenoir Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 6