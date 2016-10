Super RTL 20:15 bis 21:40 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern: Kampf um das Drachenauge Die Rückkehr des Skrills / Viggo (1) / Viggo (2) USA 2015 2016-10-23 12:00 Stereo HDTV Merken 'Die Rückkehr des Skrills': Der Skrill ist wieder da! Und seine Rückkehr verheißt nichts Gutes, denn der Drache ist auf einem Rachefeldzug gegen Hicks und Ohnezahn. 'Viggo - Teil 1': Heidrun lernt Viggo kennen und ist beeindruckt. Trotzdem glaubt sie, den Drachen überlisten zu können. Doch das erweist sich als schwierige Aufgabe... 'Viggo - Teil 2': Viggo hat Heidrun und den Leuchtenden Fluch gefangen. Nun ist es an Hicks, den gefährlichen Viggo zu überlisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6