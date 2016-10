Super RTL 18:15 bis 18:45 Trickserie King Julien Die Außerirdischen USA 2016 2016-10-28 12:55 Stereo HDTV Live TV Merken Außerirdische sind im Lemurenreich gelandet. Maurice unternimmt alles, um die Lemuren in Sicherheit zu bringen. King Julien hingegen ist völlig außer sich vor Freunde: Er will die Außerirdischen um jeden Preis kennenlernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: All Hail King Julien Regie: Stephen Heneveld Drehbuch: Elliott Owen Musik: Frederik Wiedmann Altersempfehlung: ab 6