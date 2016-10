Super RTL 14:20 bis 14:45 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 56 Die Drachenjäger (2) USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Raffnuss, Taffnuss, Astrid und Fischbein befinden sich gemeinsam mit ihren Drachen in der Gewalt der Drachenjäger. Währenddessen überlegen sich Hicks und Rotzbakke, wie sie die Drachenjäger überlisten und ihre Freunde retten könnten. Da hat Hicks eine Idee: die Schuppen vom Schreienden Tod. Doch das ist leichter gesagt als getan! Wird es ihnen gelingen, ihre Freunde vom Bord des Drachenjäger-Schiffs zu befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6