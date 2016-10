Super RTL 12:20 bis 12:55 Trickserie Tom und Jerry Tom und Jerry in Hollywood / Der Gartenfreund / Tom dreht durch / Mein Freund der Goldfisch USA 1941-1958 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Tom dirigiert ein großes Orchester in Hollywood und fühlt sich sichtlich wohl in seiner neuen Rolle. Jerry kann damit allerdings nicht so gut Leben und versucht sich selbst als Dirigent. Wird es ihm gelingen seinen Rivalen von der großen Bühne zu verdrängen? 2. Geschichte: Tom verbringt einen schönen Tag im Garten und möchte sich mal so richtig erholen. Mit einer kühlen Limonade möchte er es sich auf dem Lieegstuhl bequem machen. Dieser ist allerdings schon von Jerry belegt. 3. Geschichte: Tom strandet auf einer einsamen Insel. Hungrig nach der langen Reise macht er sich sofort auf die Suche nach etwas zu Essen. Doch das ist gar nicht so einfach. 4. Geschichte: Jerry und Goldfisch Goldy sind seit kurzem ein Herz und eine Seele. Als Tom jedoch für ein ganz besonderes Rezept einen Fisch benötigt, muss Jerry sienen neuen Freund verteidigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6