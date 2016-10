Super RTL 10:25 bis 11:00 Trickserie Tom und Jerry Zwei Kleine gegen Tom / Was wird aus Tom / Friede mit Tom / Der kleine Specht USA 1941-1958 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Jerry wird wieder einmal von Kater Tom gejagt. Auf der Flucht lernt Jerry einen kleinen Vogel kennen und freundet sich mit ihm an. Gemeinsam nehmen die zwei den Kampf gegen Tom auf. 2. Geschichte: Weil Tom es nicht schafft, Jerry zu fangen, legt sich seine Besitzerin einen weiteren Kater zu. Dieser macht Tom das Leben schwer und schleimt sich bei der Dame des Hauses ein. Gemeinsam versuchen Tom und Jerry ihren Widersacher zu vertreiben. 3. Geschichte: Die Streithähne Tom, Jerry und Spike schließen einen Friedensvertrag und wollen fortan ein harmonisches Zusammenleben anstreben. Dies scheint erstaunlich gut zu funktionieren, bis es um die gerechte Aufteilung eines Stückes Fleisch geht. 4. Geschichte: Jerry wird von einem Vogelei, das in sein Bett rollt, geweckt. Daraus entschlüpft ein kleiner Specht. Da er weit von Zuhause weg ist, entscheidet sich der Specht für Jerry als Mutter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6