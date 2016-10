RBB 00:00 bis 00:50 Magazin Musikladen Uschi Nerke und Manfred Sexauer präsentieren Hits der 70er D 1974 HDTV Live TV Merken Der legendäre "Musikladen" ist wieder da, heute mit der ungekürzten Original-Fassung der Folge 15 vom 13. November 1974! In Videoclips und Studioaufnahmen gibt es die Vorstellung von Musiktiteln aus Pop, Rock, Blues, Jazz und Country, von deutschen und internationalen Interpreten, aktuelle Neuerscheinungen, Nachrichten aus der Musikbranche und Cartoons. Der Musikladen mit den Interpreten Kenny Ball & the Jazzmen "The Entertainer, America "Mad Dog", KIN PING MEH "Good Time Gracie, Randy Newman "Old Kentucky Home", Roxy Music "All I want is You", Ike & Tina Turner "Baby, Baby get it on" , Van Morrison "Blubs", The Sweet "Turn it down", Bachman Turner Overdrive "You ain't see nothing yet", Mountain Village Jazzmen "I've got a Feeling I'm", Dave Davies "Death of a Clown" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Musikladen