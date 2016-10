RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Nicaragua für Anfänger D 2016 HDTV Live TV Merken In Nicaraguas bekanntester Rum-Fabrik warten edle Tropfen auf die Passagiere, sodass Reiseleiter-Praktikantin Dominique aufpassen muss, dass die Verkostung nicht aus dem Ruder läuft. Das Ärzteteam der "Grand Lady" ist mit einem Bus unterwegs, der von den Schulkindern des Landes schon sehnlichst erwartet wird. Die Passagiere Isabell und Bastian wollen die Tricks von Zauberer Kalibo enttarnen und stoßen schnell an ihre Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer