Planet Wissen Berechenbar - Wie mächtig sind unsere digitalen Schatten? D 2016

Sie denken, Sie kennen sich ganz gut? Andere glauben, dass sie Sie noch viel besser kennen: Versicherungen, Arbeitgeber, Händler und die Polizei suchen in Ihren Daten nach Mustern und schließen daraus auf Ihre Zukunft: Wie viele Tage sind Sie bis zur Rente wohl krank? Haben Sie vor, den Job zu wechseln? Wie viele Unfälle werden Sie haben und mit welchen Schadenssummen? Können Sie Ihren Kredit abzahlen oder werden Sie vorher arbeitslos? Mathematische Algorithmen liefern für all das Antworten, indem sie Daten verknüpfen und statistische Wahrscheinlichkeiten berechnen. Aus den Ergebnissen entsteht für jeden Menschen ein digitaler Schatten, der seine Jobchancen, Kreditwürdigkeit und Tarifoptionen beeinflusst. Planet Wissen erkundet, wo wir schon Objekt solcher Berechnungen sind, wie genau die Prognosen stimmen und was sich gegen die Macht der digitalen Schatten tun lässt.

Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg
Gäste: Ana Zirner (Theater-Regisseurin), Yvonne Hofstetter (Unternehmerin und Buchautorin)