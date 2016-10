RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2297 D 2016 HDTV Live TV Merken Volker macht Merle überzeugend klar, dass er nur in Lüneburg ist, um Kaspars Zukunft zu regeln und dann für immer nach Japan zu gehen. Merle ist erleichtert, doch dann bittet Volker sie, Zeit mit Kaspar verbringen zu dürfen, um sich zu verabschieden. Theo glaubt, seine Wette mit Kim zu gewinnen, als Eliane ihm die Wäscherei für seine Pop-Up-Bar überlässt. Doch als Kim davon erfährt, mietet sie die Werkstatt von Hannes und Dennis für ihre Bar, und Theos Chancen auf den Sieg schwinden. Mathis und Sydney spüren nach ihrem ersten klärenden Gespräch, dass ihre Gefühle füreinander noch immer stark sind. Vicky arbeitet derweil weiter an ihrem Rache-Plan, Mathis zu erobern, und nutzt das Selbstverteidigungs-Training für einen Kuss. Erika spürt, wie sehr Hajo sein Zuhause vermisst. Als er sie zu einer Flusskreuzfahrt nahe seiner Heimat einlädt, beschließt sie, sich den Ort einmal genauer anzusehen. Dennis ist gerührt, als Ben und Britta beschließen, Lilly zu sagen, dass Dennis ihr Bruder ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rote Rosen

