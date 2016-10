BR Fernsehen 02:45 bis 03:30 Show Herbert & Schnipsi Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder! D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In ihrem aktuellen Programm "Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder!" zeigen sich Herbert & Schnipsi in Hochform: mit absurdem Humor, kracherten Sketchen, tollen Liedern und dazwischen mit schönen, leiseren Momenten. Claudia Schlenger & Hanns Meilhamer laufen in ihrem neuen Programm "Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder!" zur Hochform auf. Das Publikum erwartet absurder Humor, kracherte Sketche, tolle Lieder und dazwischen schöne, leisere Momente. "Sie Exstacy, er Baldrian", hat einmal ein Journalist über sie geschrieben. Kein Wunder, dass es im komödiantischen (Ehe-)Alltag von Herbert & Schnipsi an allen Ecken und Enden kracht und scheppert. Und trotzdem haben sich die zwei Streithansel auf der Bühne gern - nur halt nicht permanent. Gemeinsam treten sie einen Streifzug an durch die Tücken des Alltags und die skurrilen Momente des Lebens - originell, saukomisch, manchmal schadenfroh, aber immer liebenswert. Und wie immer gelingt es dem Komödianten-Paar einen direkten Draht aufzubauen zu den Leuten, die ihnen begeistert zuhören: bei den frechen Gstanzln, den leisen Balladen und den urbairischen Geschichten, die immer mit einer großen Portion Selbstironie, Intelligenz und Fantasie daherkommen. "Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder!" von und mit Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer ist ein herrlich lustiger und außergewöhnlicher Abend im Lustspielhaus, den BR Fernsehen in zwei Teilen ausstrahlt. Sendetermine: Freitag, 21.10.2016, und Freitag, 28.10.2016, jeweils um 22 Uhr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Herbert und Schnipsi - Live auf der Bühne