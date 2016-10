BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Drama Schicksalstage in Bangkok D 2009 2016-10-21 01:15 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Lehrerin Victoria reist nach Bangkok, wo ihr Mann Gregor, der dort als Ingenieur arbeitete, tödlich verunglückt ist. Kaum angekommen findet sie Hinweise, dass Gregor eine Affäre mit seiner jüngeren Chefin, June van Driel, hatte. Victoria will Gewissheit und nimmt unter falschem Namen einen Job als Privatlehrerin für Junes kleine Tochter an. Als Victoria glaubt, genug Beweise für die Untreue ihres Mannes zu haben, erkennt sie, dass auch June mit einem furchtbaren Schicksalsschlag kämpft. Die Nachricht ist für Victoria "Vicky" Wessendorf ein Schock: Ihr Mann Gregor, der seit vielen Jahren in Thailand als Ingenieur arbeitete, ist in Bangkok bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die sympathische Lehrerin reist kurz entschlossen nach Bangkok. Hier verdichten sich die Hinweise, dass Gregor eine Affäre hatte, wahrscheinlich mit seiner wesentlich jüngeren, überaus attraktiven Chefin June van Driel. Vicky sucht June, in deren Stadthaus in Bangkok auf. Allerdings glaubt Harriet van Driel, die strenge Mutter der Unternehmerin, in Vicky die neue Bewerberin für die Stelle als Privatlehrerin von Junes kleiner Tochter Anna vor sich zu haben. Ohne es wirklich zu wollen, lässt die verdutzte Vicky sich auf das Versteckspiel ein - sieht sie darin doch eine Chance, sich Gewissheit über ihren Verdacht zu verschaffen. Tatsächlich bekommt sie den Job und reist kurz darauf mit den van Driels in den Norden Thailands. Während die kleine Anna ihre neue Lehrerin schon bald in ihr Herz geschlossen hat, steht die kühle Harriet der neuen Angestellten misstrauisch gegenüber. Zwischen June und Vicky entwickelt sich eine spannungsvolle, zugleich aber seltsam vertraute Beziehung. Als Vicky überzeugt ist, endlich genug Beweise für die Untreue ihres Mannes zu haben, will sie ihre Rivalin zur Rede stellen. Doch da wird sie mit einer furchtbaren Wahrheit konfrontiert: June ist unheilbar an Krebs erkrankt und hat nur noch wenige Monate zu leben. Kurz darauf findet Harriet heraus, dass Vicky nicht die Person ist, die zu sein sie vorgibt. Mit "Schicksalstage in Bangkok" hat Hartmut Griesmayr ein berührendes Familiendrama inszeniert. Mit viel Gespür für emotionale Zwischentöne erzählt der Film vor der eindrucksvollen Kulisse Thailands die Geschichte zweier Frauen, die nach einem schweren Schicksalsschlag einen Neubeginn wagen müssen. In den Hauptrollen sind Suzanne von Borsody ("Der Sonnenhof") und Bettina Zimmermann ("Donna Leon - Die dunkle Stunde der Serenissima") zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suzanne von Borsody (Vicky Wessendorf) Bettina Zimmermann (June van Driel) Guntbert Warns (Tim van Driel) Gertrud Roll (Harriet van Driel) Franziska Neiding (Anna van Driel) Maria Bachmann (Tina Harms) Michèle Marian (Elke Klein) Originaltitel: Schicksalstage in Bangkok Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Renee Karthée, Rolf Karthée Kamera: Rolf Greim Musik: Joe Mubare Altersempfehlung: ab 6