BR Fernsehen 10:30 bis 11:15 Dokumentation Die fantastische Reise der Vögel Europa GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Wie ein Vogel fliegen, als Zuschauer fühlen, was es bedeutet, am Himmel zu Hause zu sein - das TV-Team wusste, das erreicht man nicht nur mit spektakulären Bildern. Der technische Aufwand für "Die fantastische Reise der Vögel" war enorm - aber er hat sich gelohnt, denn es entstanden nie zuvor gesehene Bilder. Doch der Zuschauer erlebt in der sechsteiligen Filmreihe noch sehr viel mehr: ungewöhnliche Beziehungen, die Menschen und Vögel hier miteinander eingingen. Der dritte Teil der Reihe zeigt die Zugvögel, die sich in jedem Frühjahr aufmachen, Europa neu zu besiedeln. Es sind Reisen voller Entbehrungen, in denen Vögel Entfernungen zurücklegen, die um die halbe Erde reichen und Risiken eingehen müssen, die sie im schlimmsten Falle scheitern lassen. So unterschiedlich die Vögel, so verschieden sind ihre Schicksale und Herausforderungen: ein Schwarm von 20 Millionen Staren, der ein riesenhaftes Wesen am Abendhimmel von Rom erschafft, Basstölpel, die vor der schottischen Küste spektakuläre Jagdflüge absolvieren, oder Schwalben, die in Ultrazeitlupen Eintagsfliegen erbeuten. Die Kamera folgt den Störchen bei ihrer gefährlichen Passage über das Mittelmeer, begleitet Kraniche und Flamingos bei ihrer Suche nach geeigneten Brutplätzen in der Camargue und fliegt mit Gänsen über Loire-Schlösser und durch Unwetter auf ihrem Weg in die Arktis. Aber jeder Vogel hat ein Ziel, das ihn alle Anstrengungen ertragen lässt: Nach ihrer Ankunft beflügelt das bevorstehende Brutgeschäft die gefiederten Abenteurer. Es bleibt ihnen nicht viel Zeit, denn im Herbst muss der Nachwuchs stark genug sein, um selbst beim Zug nach Süden dabei sein zu können. Vier Jahre dauerten die Dreharbeiten in 40 Ländern auf sechs Kontinenten, neueste Technik wurde dabei eingesetzt. Menschen wurden zu Mitgliedern in Vogelschwärmen, um von Leichtflugzeugen aus Seite an Seite gemeinsam die Abenteuer der Vogelflugrouten zu meistern. Unbemannte Drohnen glitten in Afrika über riesige Flamingoansammlungen, ferngesteuerte Vogelattrappen filmten unerkannt im Schwarm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Earthflight Regie: John Downer