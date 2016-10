N24 Doku 02:40 bis 03:20 Dokumentation Die verrücktesten Videos der Welt: Stunt über den Wolken USA 1999 Merken Bei einer Flugschau in Hillsborough, Oregon führt ein Stuntman ein gewagtes Kunststück in über 450 Metern Höhe vor: Mit bloßen Händen hängt er in der Luft an einer Stange des Fliegers, während dieser mit etwa 320 Kilometern pro Stunde am Himmel entlang gleitet. Doch als er plötzlich abrutscht, bedarf es einer spontanen Rettungsaktion. Wird sie gelingen? Atemberaubende Originalaufnahmen zeigen unfassbare Erlebnisse, die den Alltag der Beteiligten unerwartet auf den Kopf stellten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie