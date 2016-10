N24 Doku 22:30 bis 23:00 Dokusoap Auf Leben und Tod - Atemnot USA 2014 Merken In bedrohlichen Situationen kann eine einzige Tat über Leben und Tod entscheiden. Doch wie können Anwesende einem Freund helfen, der an seinem Essen zu ersticken droht? Welche Möglichkeiten bleiben einem Objektspringer, wenn sein Fallschirm ihn gegen eine Felswand lenkt? Und wie können sich Fischer gegen einen Speerfisch an Bord wehren? Die Doku-Reihe "Auf Leben und Tod" zeigt extrem gefährliche Momente und stellt den Zuschauer vor die wohl kniffligste Frage: Was würdest du tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Do or Die