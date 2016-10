N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Der große Werkzeugmaschinen-Test: Welcher Bohrer hat es wirklich drauf? Der große Werkzeugmaschinen-Test: Welcher Bohrer hat es wirklich drauf? / Wie können uns die Raumfahrtbehörden vor möglichen Asteroideneinschlägen schützen? / Intelligent, aktiv und vielfältig einsetzbar - was können Verpackungen der Zukunft? / Was erwartet junge Azubis an ihrem ersten Arbeitstag? D 2015 Merken Sie geht durch alle Materialien wie Butter. Daher kann kein Handwerker auf die Bohrmaschine verzichten. Doch muss es immer die teure Variante sein? "Welt der Wunder" testet verschiedene Preisklassen, um das beste Arbeitsgerät zu finden. Außerdem: Wie können uns die Raumfahrtbehörden vor möglichen Asteroideneinschlägen schützen? Intelligent, aktiv und vielfältig einsetzbar - was können Verpackungen der Zukunft? Und: Was erwartet junge Azubis an ihrem ersten Arbeitstag? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder