N24 Doku 14:10 bis 14:40 Dokumentation Susi Air - Die Dschungelpiloten Flug um den Vulkan GB 2014 Heute muss Matt eine holprige Landebahn in den Bergen überprüfen, an der insgesamt elf umliegende Dörfer mitgebaut haben. Doch die Piste aus Sand und Geröll ist seit sechs Monaten unbenutzt. Besteht sie dennoch den Praxistest des Piloten? Auf seinem Flug an die Westküste Sumatras muss Captain Russel heute einen aktiven Vulkan umfliegen - trotz Flugroutine keine leichte Aufgabe, denn die Sichtverhältnisse werden immer schlechter. Originaltitel: Air Pressure