N24 Doku 10:10 bis 11:00 Dokumentation Die Stunde Null - Europa nach dem Krieg D 2016 In kolorierten Bildern zeigt die zweiteilige N24-Dokumentation das Leben in der Nachkriegszeit - es ist eine Zeit der Vergeltung, Vertreibung und neuer Konflikte, aber auch des Wiederaufbaus und der Hoffnung. Es ist der Beginn des Atomzeitalters, einer neuen Weltordnung und des Eiserenen Vorhangs. Im ersten Teil u.a.: Europa in Trümmern, der Horror der Vernichtungslager, Prozesse gegen NS-Verbrecher und Nazi-Kollaborateure. Originaltitel: After Hitler (1)