ONE 22:05 bis 22:20 Filme Circuit D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Ein Elektriker ist in einem Raum mit zwei Türen. Durch eine der beiden Türen will er wieder hinaus. Doch die Tür führt ihn wieder in den Raum, den er soeben glaubte verlassen zu haben. Auf der Suche nach einem Ausweg aus dieser Endlosschleife wird er immer wütender und wütender und wütender... Schauspieler: Robert Gwisdek (Elektriker) Leni Wesselman (Schwarze Dame) Originaltitel: Circuit Regie: Robert Gwisdek Drehbuch: Robert Gwisdek Kamera: Sven Ole Renneke Musik: Hannes Schulze