ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 115 D 2006 Stereo Charlotte weigert sich, Robert ihre Anteile vom Fürstenhof zu überlassen. Robert ist erbost und beschließt, das Hotel zu verlassen. Maxim erkennt die Chance, den Koch zu seinem Verbündeten zu machen. Er stachelt Robert weiter gegen seine Familie auf und gewinnt ihn für einen perfiden Plan: Robert wird nur im Fürstenhof bleiben, wenn Maxim neben Alexander Geschäftsführer wird. Laura erkennt nach einer stillen Zwiesprache mit Alexanders Foto, dass ihre Gefühle für ihn immer noch nicht nur geschwisterlich sind. Sie versucht Alexander vor Maxim zu warnen und legt ein gutes Wort für Robert ein, doch Alexander blockt sie ab. Maxim findet Viola schlafend im Wellness-Bereich, was er prompt Alexander und dann auch Inge meldet. Alexander sieht sich gezwungen, Viola zu entlassen. Inge aber glaubt mehr und mehr den Einflüsterungen Maxims, Alexander habe sein Personal nicht im Griff. Robert ist sauer auf seine Familie. Laura versucht zu vermitteln. Maxim bringt Alexander dazu, Viola zu entlassen. Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Monika Muschler