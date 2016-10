Berta und Hajo halten Hochzeit und die ganze Lindenstraße feiert mit. Auf Braut und Bräutigam wartet ein aufregender Tag voller Überraschungen. Auf dem Standesamt entsteht allerdings Konfusion: Einer der Trauzeugen ist nicht erschienen. Helga hat sich die Hochzeitsfeierlichkeiten ganz anders vorgestellt. Doch Erich treibt ihr heute die Zornesröte ins Gesicht. Zur Feier im "Akropolis" erscheint ihr Noch-Ehemann ausgerechnet mit Helgas neuer Intimfeindin Marlene. Aber damit noch nicht genug. Die zwei haben noch eine besondere Überraschung für Helga in petto. Eigentlich will Nora Horowitz nur Dr. In Google-Kalender eintragen