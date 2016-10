TLC 02:05 bis 02:50 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Falsche Freunde USA 2015 Merken Seit Jahren wird Lee Moore von einer dunklen Macht verfolgt, die ihn in schlimmen Albträumen heimsucht. Doch als Lee mit seiner Braut Claire ins erste Eigenheim zieht, tritt das diabolische Wesen aus seinen Träumen heraus und greift Claire an, die mit dem Kind des Paares schwanger ist. Verzweifelt wendet sich Lee an einen Geisterjäger, der das Wesen als Dämon identifiziert und umgehend Dämonologen hinzuzieht, um das Haus zu reinigen. Monatelang bleibt alles ruhig, bis der Geisterjäger eines Nachts unerwartet zurückkehrt und auf einem weiteren Reinigungsritual besteht. Kurz darauf erkrankt Lee so schwer, dass Ärzte ihm nicht helfen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting