TLC 00:40 bis 01:25 Dokumentation Paranormal Survivor Botschaften des Bösen CDN 2015 Merken Es ist erschreckend genug, wenn man Botschaften aus dem Jenseits erhält. Doch wenn ein übernatürliches Wesen einen teuflischen Plan verfolgt, werden Alpträume wahr. So erging es Dan, der ein altes Haus in Michigan bei einer Zwangsvollstreckung kaufte. Anfangs fühlten sich Dan und sein Mitbewohner Dave sehr wohl. Doch als Dans Bruder eine Bibel als Gastgeschenk mitbrachte, ging es los: Gegenstände fielen plötzlich vom Küchenregal, Türen schlossen sich von alleine, Schritte und Stimmen waren zu hören. Obwohl die beiden Männer nicht an paranormale Phänomene glauben, stellen sich ihnen die Haare zu Berge. Und es soll noch viel schlimmer kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor Musik: Joel S. Silver