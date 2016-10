TLC 18:25 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Rückenschmerzen USA 2013 Merken Jimmie hat einen fürchterlichen Tornado überlebt und möchte sich nun von Tommy ein Tattoo stechen lassen, das ihn für immer an diesen schicksalhaften Tag erinnern soll. Künstlerin Megan muss sich dagegen mit Themen wie Schwangerschaft und Mutterinstinkt auseinandersetzen, und Rodrigo kommt mit schlimmen Rückenbeschwerden in den "Wooster Street Social Club". Da er vor lauter Schmerzen nicht arbeiten kann, schleppt ihn Kollege Yoji kurzerhand nach Chinatown, um einen geeigneten Akupunktur-Arzt zu suchen. Tommy und Mike hecken inzwischen einen Streich aus, der jedoch nach hinten losgeht und den ahnungslosen Yoji trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink